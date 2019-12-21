21.12.2019 13:51 - Güncelleme: 21.12.2019 13:51

Trüf mantarı nedir? Trüf mantarı faydaları nelerdir? Trüf mantarı nasıl kullanır? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Trüf mantarı lezzetli olduğu kadar fiyatıyla da çok konuşuluyor. Toprağın en az 5 santim altında bulunan Trüf mantarı, kolay bulunmaması nedeniyle yüksek fiyatlardan alıcı buluyor. Ceviz büyüklüğünde ve ortalama ağırlığı 100 gram olan trüf mantarları çeşitli şekillerde kullanılabiliyor. Trüf mantarı hakkında tüm detaylar haberimizde..

TRÜF MANTARI NEDİR?

Trüf, Meşelik alanlarda, meşe ağaçlarının köklerinde, 5 ile 20 cm. toprak derinliğinde yetişen, kokulu ektomikoriza cinsi bir mantardır, Akdeniz bölgesinde bilinir olmasıyla beraber dünyanın birçok bölgesinde bulunmaktadır. Trüf mantarı "KARA ELMAS" olarak tanımlanır. Tanrı ve kralların besini olarak nitelen mantar en değerli tüketim ürünüdür. O kadar kıymetlidir ki açık artırmayla satılır. Trüf mantarının bilinen en önemli faydası ise cinsel gücü artıran eşsiz bir afrodizyak olmasıdır.

Trüf mantarı dünyanın en pahalı besinleri arasında yer alan mantar türlerinden bir tanesidir. Özellikle Fransız mutfağı ile adını duyurmaya başlasa da trüf mantarı tanrıların, kralların yemeği olarak bilinmektedir. Bu yönüyle oldukça eski dönemlerden itibaren kullanılmaya başladığını düşünmek doğru olacaktır. Dolayısıyla en köklü besinler arasında yer almaktadır.

TRÜF MANTARI FAYDALARI NELERDİR?

Bulunması ve toplanması zor olan bu mantara halk arasında domalan mantarı da denilmektedir. Protein açısından çok zengin olan bu mantar türü etten daha değerli protein değerleri taşımaktadır. Bununla birlikte cinsel gücü arttırıcı özelliği vardır. Toplum arasında afrodizyak adıyla da anılmaktadır.

TRÜF MANTARI NASIL KULLANIR?

Ceviz büyüklüğünde ve ortalama ağırlığı 100 gram olan trüf mantarlarının aroması, en yoğun tadını tazeyken sunar. Giderek aromasını ve suyunu kaybettiği için trüf, taze kullanılmalıdır. Bu kadar pahalı besinden, fiyatına değecek tadı almak için toplandıktan sonra beş gün içinde trüf mantarının tüketilmesi tavsiye edilir.

Trüfler bir kavanozun içinde, buzdolabında muhafaza edilmeli ve suyla temas etmemesine dikkat edilmelidir, çünkü üzerine değen su, trüfün çürümesine neden olmaktadır.

Fransa’da bulunan Lalbenque köyüne, salı günleri kurulan pazarda satılan trüf mantarlarından almak için birçok insan akın eder. Büyük ilgi gören mantarların tamamının satılması ise 20 dakikada gerçekleşir.

Bu pahalı yiyeceği insanlar çoğunlukla evlerinde, omletin üzerine rendeleyerek kullanırlar. Yağın aromayı hapsetmesi nedeniyle genelde yağ, krema, yumurta içeren yemeklerde de kullanılır. Bunun dışında farklı biçimlerde kesilerek, salatalarda, et yemeklerinde, kömürde pişirilerek ya da füme olarak da tüketilir.