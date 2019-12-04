İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7425
  • 6,3608
  • 272.395
  • 107131
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Trump adına açılmış sahte hesabı gerçek sandılar! İsmail Küçükkaya canlı yayında böyle rezil oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Londra'da liderlerle bir araya geldiği fotoğrafı, 'İki Türk, bir Alman ve bir Napolyon' şeklinde paylaşan parodi hesap, sosyal medyaya damga vurdu. Trump adına açılan parodi hesabı gerçek zanneden gazeteciler ise Başkan Trump'ın hesabı zannederek atılan twiti paylaşmaya başladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da NATO Zirvesi kapsamında dün akşam saatlerinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi.
 
Toplantının ardından dört lider kamera karşısına geçerek poz verdi. Söz konusu fotoğrafı, "İki Türk, bir Alman ve bir Napolyan" şeklinde paylaşan ABD Başkanı Donald Trump adına açılmış parodi hesap sosyal medyaya damga vurdu.
 
Fox TV'nin öne çıkan "gazetecisi" İsmail Küçükkaya, paylaşımı gerçek zannederek sabah yayınlanan programında söz konusu paylaşıma geniş yer verdi.
 
 
Parodi paylaşımı araştırmadan paylaşan bir diğer isim ise Mine Kırıkkanat oldu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kırıkkanat, "Adam anlamış fıkrayı." ifadelerine yer verdi.
 
 
Söz konusu paylaşıma atlayan bir diğer isim ise "gazeteci" Amberin Zaman oldu. Twitter hesabından parodi hesabı paylaşan Amberin Zaman, "Paha biçilemez." ifadelerine yer verdi.
 
 
GAZETECİ NEDİM ŞENER'DEN TEPKİ
 
Söz konusu parodi hesabın paylaşımını gerçekmiş gibi paylaşan gazetecilere tepki gösteren Nedim Şener ise, "Mesleği gerçeği aktarmak olan gazeteciler hesap adını kontrol etmek zahmetine bile girmeden sahte mesajı paylaşıyorsa, okurları izleyicileri ne yapsın..." dedi.
 

Kılıçdaroğlu ´iş istedi kolu kırıldı´ demişti... Yalanı böyle ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Karadeniz'de korkutan deprem!

Karadeniz'de korkutan deprem!

ABD F-16'sı Kore yakınlarında düştü

ABD F-16'sı Kore yakınlarında düştü

Kasımda PKK'ya 'üst düzey' darbe

Kasımda PKK'ya 'üst düzey' darbe

Kar İstanbul'a yaklaştı

Kar İstanbul'a yaklaştı

Türkiye'yi dehşete düşüren olayda yeni detaylar ortaya çıktı: Ceren'in katilini gördüm

Türkiye'yi dehşete düşüren olayda yeni detaylar ortaya çıktı: Ceren'in katilini gördüm

Mehmetçiğin gücüne güç katıyor... 54. ATAK görev başında

Mehmetçiğin gücüne güç katıyor... 54. ATAK görev başında

Kim yine 'kutsal dağda' beyaz at sırtında görüntülendi

Kim yine 'kutsal dağda' beyaz at sırtında görüntülendi

İpe asılarak kurutuluyor: 100 yıllık lezzet

İpe asılarak kurutuluyor: 100 yıllık lezzet
 

POPÜLER HABERLER

Kılıçdaroğlu ´iş istedi kolu kırıldı´ demişti... Yalanı böyle ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu ´iş istedi kolu kırıldı´ demişti... Yalanı böyle ortaya çıktı

Kim yine 'kutsal dağda' beyaz at sırtında görüntülendi

Kim yine 'kutsal dağda' beyaz at sırtında görüntülendi

Kalaşnikof, Rus ordusu için üretti

Kalaşnikof, Rus ordusu için üretti

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA