  • Trump, Ankara yolcusu! NATO liderleri Türkiye'de buluşacak
Güncel

Trump, Ankara yolcusu! NATO liderleri Türkiye'de buluşacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılmayı planladığını açıkladı. Fidan, ABD'nin NATO müttefiklerinden savunma harcamalarını artırmalarını ve güvenlik konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmelerini istediğini belirterek, liderlerin Ankara'daki zirvede bu alandaki ilerlemeyi değerlendireceklerini ifade etti.

AA2 Haziran 2026 Salı 14:48
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur ziyareti kapsamında Bloomberg TV'ye değerlendirmede bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın, NATO Ankara Zirvesi'ne katılımına ilişkin soruya "Bildiğimiz kadarıyla evet, katılmayı planlıyor." yanıtını veren Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen ay birkaç kez telefonda görüştüğü Trump'ın her seferinde zirveye katılacağını belirttiğini aktardı.

Fidan, siyasi söylemlere rağmen ABD'nin İttifaka bağlılığını sürdürdüğünü ve NATO'dan çekilebileceği yönündeki uyarıları hayata geçirmeyi planladığına dair hiçbir belirti göstermediğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"ABD, müttefiklere savunma harcamalarını artırmaları ve kendi güvenlikleri için daha büyük sorumluluk almaları konusunda sürekli baskı yapıyor. Avrupalılar mesajı aldı ve NATO bünyesinde savunma bütçelerini yükseltmek için şimdiden adım attı. Liderler bir araya geldiğinde kaydedilen ilerlemeyi gözden geçireceğiz."

Bakan Fidan, ABD-İran arasında yürütülen müzakerelerde Türkiye'nin desteğini vurgulayarak, her iki tarafın da ateşkesi uzatmak için "samimi" bir çaba içinde olduğunun altını çizdi.

Ateşkese rağmen İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a yönelik saldırılarının, bu görüşmeleri "baltalayabilecek önemli bir risk" oluşturduğuna işaret eden Fidan, "Amerikalıların ve İranlıların samimi olduklarına eminim. Ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyorlar ancak İsrail'in niyetinden emin değilim." dedi.

