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Trump bizzat duyurdu: Yakında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, İran anlaşmasının son halini aldığını belirterek yakında imza töreni olacağını söyledi. Trump ayrıca, bu konuya ilişkin yakında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini ifade etti.

AA11 Haziran 2026 Perşembe 22:52 - Güncelleme:
Trump bizzat duyurdu: Yakında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim
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ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, İran'la anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayarak, detaylı mutabakat metni üzerindeki son çalışmaların sürdüğünü söyledi.

ABD Başkanı, "(İran'la anlaşma) Belgelerin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz. Bu süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek, belki de Avrupa'da." şeklinde konuştu.

Trump, söz konusu anlaşmanın imzalanması durumunda İran'ın hiçbir şekilde nükleer silah elde etmeyeceğini dile getirerek "Nükleer silaha sahip olmayacaklar, bu konuda anlaşmaya vardılar. Hiçbir biçimde nükleer silah da geliştirmeyecekler." değerlendirmesini yaptı.

TRUMP'TAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ROLÜNE VURGU

Aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok bölge ülkesinin lideri ile görüştüğünü ve bu görüşmelerin sürdüğünü belirten Trump, İran'la anlaşma sürecinde Ankara'nın rolüne ilişkin, "Türkiye ile de görüşeceğiz. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan bu süreçte harikaydı." değerlendirmesini yaptı.

İran lideri Mücteba Hamaney'in anlaşmayı onaylayıp onaylamadığı konusundaki bilgisi sorulan Trump, "Anladığım kadarıyla cevap evet." dedi.

Anlaşma imzaları atılır atılmaz Hürmüz Boğazı'nın açılacağını ve ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının kaldırılacağını vurgulayan Trump, "(Anlaşma) Yakında imzalanacak, belki bu hafta sonu." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, söz konusu imza törenine ABD'yi temsilen Başkan Yardımcısı JD Vance, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve eski Başdanışmanı Jared Kushner'in katılabileceğini belirtti.

Trump, bu hafta sonu Washington'da düzenlenecek ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü kutlamalarını takip etmek üzere kentte kalacağını, dolayısıyla olası bir imza törenine Başkan Yardımcısı JD Vance'in katılabileceğini dile getirdi.

  • Trump
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