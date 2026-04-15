Trump için İran'dan sonra sırada ne var?

ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemdeki açıklamaları, dünya gündeminde yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. İran'a yönelik sert mesajların sürdüğü bir dönemde Trump'ın bu kez Küba'yı hedef alan ifadeleri dikkat çekti. "Çökmekte olan bir ülke, sıra onlara da gelecek" sözleri, ABD'nin Latin Amerika politikasında yeni bir baskı dönemine girilip girilmeyeceği sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Öte yandan Trump'ın Pope Leo XIV'a yönelik "böyle düşünen bir Papa istemiyorum" şeklindeki çıkışı da uluslararası kamuoyunda geniş yankı buldu. Papa'nın savaş karşıtı açıklamalarına verilen bu sert tepki, Washington ile Vatikan arasında söylem düzeyinde gerilimin arttığı şeklinde yorumlandı.

Uzmanlara göre Trump'ın aynı zaman diliminde İran, Küba ve Vatikan hattında sert ve birbirinden farklı çelişkili mesajlar vermesi, klasik siyasi çizgiden ayrışan bir dış politika yaklaşımına işaret ediyor. Bu yaklaşım, doğrudan askeri bir planlamadan ziyade, çok katmanlı bir egemen güç gösterisi olarak değerlendiriliyor.

Tüm bunlar bütünüyle düşünüldüğünde Trump'ın güven vermeyen söylemleri dünyayı nereye götürüyor? sorusunu akıllara getiriyor