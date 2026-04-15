İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2026 Çarşamba / 28 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7555
  • EURO
    52,7777
  • ALTIN
    6941.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Trump için İran'dan sonra sırada ne var?

Donald Trump'ın İran'a yönelik sert söylemleri sürerken Küba hakkında kullandığı ifadeler ve Pope Leo XIV'a yönelik çıkışı, Washington'un dış politikada yeni bir hat mı izlediği sorusunu gündeme taşıdı.

Betül Yavuz15 Nisan 2026 Çarşamba 16:43 - Güncelleme:
ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemdeki açıklamaları, dünya gündeminde yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. İran'a yönelik sert mesajların sürdüğü bir dönemde Trump'ın bu kez Küba'yı hedef alan ifadeleri dikkat çekti. "Çökmekte olan bir ülke, sıra onlara da gelecek" sözleri, ABD'nin Latin Amerika politikasında yeni bir baskı dönemine girilip girilmeyeceği sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Öte yandan Trump'ın Pope Leo XIV'a yönelik "böyle düşünen bir Papa istemiyorum" şeklindeki çıkışı da uluslararası kamuoyunda geniş yankı buldu. Papa'nın savaş karşıtı açıklamalarına verilen bu sert tepki, Washington ile Vatikan arasında söylem düzeyinde gerilimin arttığı şeklinde yorumlandı.

Uzmanlara göre Trump'ın aynı zaman diliminde İran, Küba ve Vatikan hattında sert ve birbirinden farklı çelişkili mesajlar vermesi, klasik siyasi çizgiden ayrışan bir dış politika yaklaşımına işaret ediyor. Bu yaklaşım, doğrudan askeri bir planlamadan ziyade, çok katmanlı bir egemen güç gösterisi olarak değerlendiriliyor.

Tüm bunlar bütünüyle düşünüldüğünde Trump'ın güven vermeyen söylemleri dünyayı nereye götürüyor? sorusunu akıllara getiriyor

ÖNERİLEN VİDEO

Gülistan Doku dosyasında 6 yıl sonra büyük operasyon

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.