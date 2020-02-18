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  • Trump, İdlib konusunda Başkan Erdoğan ile çalıştıklarını ve görüştüklerini açıkladı
Güncel

Trump, İdlib konusunda Başkan Erdoğan ile çalıştıklarını ve görüştüklerini açıkladı

ABD Başkanı Trump, İdlib konusunda Başkan Erdoğan ile beraber çalıştıklarını ve neler yapılabileceğini görüştüklerini bildirdi.

18 Şubat 2020 Salı22:36 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 22:43

Elazığlı depremzede kadın, yardımlara ilişkin sözlerinin çarpıtıldığını söyledi

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