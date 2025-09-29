İSTANBUL 18°C / 13°C
Güncel

Trump ile soykırımcı Netanyahu görüşmesi başladı

ABD Başkanı Trump ile soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu Beyaz Saray'da bir araya geldi.

29 Eylül 2025 Pazartesi 18:35
Trump ile soykırımcı Netanyahu görüşmesi başladı
ABD Başkanı Trump ile soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Görüşmede Gazze'de ateşkesin gündemde olması bekleniyor.

BEYAZ SARAY: GAZZE'DE ANLAŞMAYA ÇOK YAKINIZ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump ile soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada Gazze'deki savaşı sona erdirmek ve Orta Doğu'da kalıcı barışı sağlamak için bir anlaşmaya "çok yakın" olduklarını söyledi.

Merakla beklenen görüşme öncesinde Beyaz Saray'dan önemli bir açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada Gazze'deki savaşı sona erdirmek ve Orta Doğu'da kalıcı barışı sağlamak için bir anlaşmaya "çok yakın" olduklarını söyledi. Fox News'in "Fox and Friends" programında konuşan Leavitt, Başkan Trump'ın bugün soykırımcı Netanyahu ile 21 maddelik bir barış planını görüşeceğini söyleyerek, Trump'ın ayrıca arabuluculuk görevi üstlenen Katar liderleriyle de görüşeceğini sözlerine ekledi.

Leavitt, "Her iki taraf için de makul bir anlaşmaya varmak için, her iki taraf da biraz taviz vermek zorunda ve masadan biraz mutsuz ayrılabilir. Ancak sonuçta bu çatışmayı bu şekilde sona erdireceğiz" dedi.

