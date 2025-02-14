Trump, karşılıklı tarifelerle ilgili bir karara imza attı

Trump, ABD'nin ticari ilişkilerinde karşılıklı olmayan düzenlemelere karşı kapsamlı bir planın geliştirilmesi talimatının verildiği kararı imzalamasının ardından açıklamada bulundu.

Ticarette adaleti sağlamak amacıyla karşılıklı tarife uygulamaya karar verdiğini belirten Trump, "Ülkeler ABD'ye ne uygularsa onu uygulayacağız." dedi.

Trump, KDV sistemini kullanan ülkeleri ele alacaklarını dile getirerek, bu sistemin tarifeden çok daha "cezalandırıcı" olduğunu savundu.

Başkan Trump, "KDV, bir tarife olarak değerlendirilecek." diye konuştu.

Ülkeler tarafından sağlanan sübvansiyonlara da bakılacağını belirten Trump, parasal olmayan tarifeler için de düzenlemeler yapılacağını söyledi.

- ÜRETİMİN ABD'DE YAPILMASI HALİNDE TARİFE UYGULANMAYACAK

Trump, parasal olmayan ticaret engellerinin maliyetini doğru bir şekilde belirleyebildiklerini kaydederek, ABD Ticaret Bakan Adayı Howard Lutnick'in tarife dışı engellere eşdeğer rakamları ortaya koyacağını ifade etti.

Ülkelerin ABD'ye karşı gümrük vergilerini azaltmaları veya sonlandırmaları gerektiğini belirten Trump, bir ürünün ABD'de üretilmesi halinde ise tarife uygulanmayacağını aktardı.

Trump, "Birçok şirket ürünlerini ABD'de üretmek için geri dönecek, çünkü gümrük vergisi olmayacak." dedi.

ABD'nin uzun yıllar boyunca hem dost hem de düşman ülkeler tarafından haksız muamele gördüğünü vurgulayan Trump, planın daha önce "karmaşık ve adaletsiz" olan ticaret sistemine "adalet ve refahı" geri getireceğini ifade etti.

Trump, tüm ABD'li şirketler için eşit rekabet koşullar istediklerini belirtti.

- "FİYATLAR KISA VADEDE BİR MİKTAR ARTABİLİR"

Çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan yüzde 25 oranındaki gümrük vergisinin bu planın üstünde olacağına işaret eden Trump, otomobiller, çipler ve ilaçlara yönelik tarifelerin de bu planın ötesinde olacağı aktardı.

Trump, tarifeler nedeniyle fiyatların yükselip yükselmeyeceğine ilişkin sorular üzerine, istihdamın artacağını düşündüğünü, fiyatların kısa vadede bir miktar artabileceğini ancak sonrasında düşeceğini dile getirdi.

Faiz oranlarının da nihayetinde düşeceğini belirten Trump, bunun tarifelerle "el ele" gittiğini yineledi.

- "AB, ŞİRKETLERİMİZE SERT DAVRANIYOR"

Trump, tarifelerle ilgili şirketlerin üst yöneticileriyle görüşüp görüşmediğine yönelik soru üzerine, birçoğunun bundan memnun olduğunu ve ABD'yi yeniden müreffeh yapacağını söylediğini aktardı.

Karşılıklı tarife olarak Avrupa Birliğine (AB) uyguladıkları KDV'ye benzer veya aynı oranda tarife düşündüklerini ifade eden Trump, AB'nin ayrıca ABD'li şirketlere çok sert davrandığını öne sürdü.

Trump, AB'nin Apple, Google ve Facebook gibi birçok Amerikan şirketine dava açtığını ve cezalara çarptırdığını anımsatarak, "Hepimiz Avrupa'yı, Avrupa'daki ülkeleri seviyoruz, ancak AB ticaret konusunda çok acımasız." değerlendirmesinde bulundu.

Herhangi bir muafiyet olup olmayacağına yönelik soruya cevaben Trump, karşılıklı tarifelerin herkes için geçerli olduğunu ve böyle yapmanın daha basit bir yol olduğunu anlattı.

- "ABD'YE İLAÇ, ÇİP VE OTOMOBİL ÜRETİMİ GERİ GELECEK"

Trump, çelik, alüminyum ve ilaçlara yönelik tarifelerin hemen hemen aynı anda geleceklerini ve sistem için bir şok olmayacağını söyledi.

Bunun paradan çok daha önemli bir şey olduğunu savunan Trump, ülkeye ilaç, çip ve otomobil üretimini geri getireceğini kaydetti.

Trump, çelik ve alüminyum ithalatına vergi getirilmesini, ilgili sektörlerdeki yöneticilerin olumlu karşıladığını belirterek, "US Steel (hisseleri) tavanda. Hepsi tavanda. Bu yüzden US Steel'in Japonya veya başka biriyle anlaşma yapmasını istemedim." diye konuştu.

Çiplerin neredeyse tamamının Tayvan'da üretildiğini söyleyen Trump, bu şirketlerin ABD'ye gelmesini istediklerini anlattı.

Trump, tarifelerden etkilenen Hindistan gibi ülkelerin ticaretini Çin'e kaydırmasından endişe duyup duymadığına yönelik soru üzerine, hiçbir şey için endişelenmediğini sadece adil olanı yaptığını ifade etti.

BRICS ülkelerine yönelik tarife tehditlerini yineleyen Trump, "Eğer dolarla oyun oynamak istiyorlarsa, bunu yapmak istediklerini söyledikleri gün yüzde 100'lük bir tarife ile vurulacaklar." dedi.

- KARŞILIKLI TARİFELERLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN 1 NİSAN'A KADAR TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

ABD Ticaret Bakan Adayı Lutnick de karşılıklı tarifeler konusunda her ülkeyi tek tek inceleyeceklerini anlattı. Lutnick, çalışmalarını 1 Nisan'a kadar tamamlamayı planladıklarını kaydetti.

Öte yandan karşılıklı tarife planına ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, mütekabiliyet eksikliğinin ABD'nin "büyük ve kalıcı" ticaret açığının bir nedeni olduğu belirtildi.

ABD'nin 1975'ten bu yana her yıl ticarette açık verdiği ve 2024'te mal ticaretindeki açığın 1 trilyon doları aştığı belirtilen açıklamada, dijital hizmet vergisi gibi karşılıklı olmayan vergilerin ise ABD'li şirketlere yılda 2 milyar doların üzerinde maliyet çıkardığı kaydedildi.