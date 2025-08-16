İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2025 Cumartesi / 22 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9411
  • EURO
    47,9607
  • ALTIN
    4383.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Trump-Putin zirvesi sonrası Marmaris'te dikkat çeken hareketlilik!
Güncel

Trump-Putin zirvesi sonrası Marmaris'te dikkat çeken hareketlilik!

ABD Başkanı Trump ve Rusya Lideri Putin'in Alaska'daki zirvesi sonrası, yaklaşık 2.5 yıldır Marmaris'te demirli bulunan Rus milyarder Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı bağlı olduğu yerden ayrıldı.

AA16 Ağustos 2025 Cumartesi 16:18 - Güncelleme:
Trump-Putin zirvesi sonrası Marmaris'te dikkat çeken hareketlilik!
ABONE OL

Muğla'nın Marmaris ilçesinde demirli bulunan Rus iş insanı Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı "Eclipse" ilçeden demir aldı.

Yaklaşık 2,5 yıldır Marmaris Albatros Marina'da demirli bulunan ultra lüks yat, bağlı bulunduğu yerden ayrıldı.

Alaska'da yeni diplomasi sahnesi... Barışa yeşil ışık: Ukrayna'nın güvenliği için hazırlanıyoruz

164 metre uzunluğunda 22 metre genişliğindeki 6 katlı ultra lüks yat, büyüklüğüyle de dikkati çekiyor.

Yat, helikopter pisti ve yüzme havuzunun yanı sıra süit odalar, mini denizaltı ve spor salonu gibi birçok konfora sahip. Yatın bakım için İstanbul'daki bir tersaneye götürüldüğü belirtildi.

Trump: Kalan işi tamamlamak onlara bağlı!

Rus iş adamı, Ukrayna savaşı sonrası ABD ve AB tarafından uygulanan yaptırımlar üzerine yatını Marmaris'e getirip demirlemişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Fırtına camları yerinden söktü! O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.