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Trump, Türkiye Büyükelçiliği için David Satterfied'i aday gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından David Satterfield'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdiği bildirildi.

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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın David Michael Satterfield’i Türkiye Büyükelçisi olarak atamak istediği belirtildi.

Halen ABD Dışişleri Bakanlığında Yakın Doğu İlişkilerinden sorumlu müsteşar olarak görev yapan Sattefield’in Türkiye Büyükelçisi olabilmesi için Senatoda yapılacak oylamayı beklemesi gerekecek.

Trump yönetimi, ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi John Bass'ın yerine bir atama yapmamıştı.

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