İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2025 Perşembe / 10 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6119
  • EURO
    48,8827
  • ALTIN
    5144.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Trump yönetimi, Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasında özel bir birim kullanmış
Güncel

Trump yönetimi, Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasında özel bir birim kullanmış

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı. ABD medyasında yer alan habere göre, ABD İç Güvenlik Bakanlığının, Öztürk ve Filistin'e destek veren benzeri öğrencilerin gözaltına alınması için özel bir birim kullandığı ifade edildi.

AA2 Ekim 2025 Perşembe 20:23 - Güncelleme:
Trump yönetimi, Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasında özel bir birim kullanmış
ABONE OL

Amerikan Washington Post gazetesinin, salı günü yapılan son duruşmadaki bilgilerden yola çıkarak derlediği haberinde, ABD yönetiminin son aylarda Filistin'e destek veren bazı kişilerle ilgili gözaltı süreçlerine ışık tutuldu.

Haberde, salı günkü son duruşmada ortaya konan bilgi ve belgelere göre ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı İç Güvenlik Soruşturma Birimi, Filistin destekçisi üniversite öğrencilerinin gözaltı süreçlerinde ilk kez kullanıldı.

Geleneksel olarak uyuşturucu kaçakçılığı ve insan ticareti gibi ağır suçlara odaklanan soruşturma biriminin, öğrencilerin gözaltına alınmasında kullanılmasının bir ilk olduğunun altı çizildi.

Habere göre söz konusu birim, bakanlığın talimatının ardından harekete geçerek ABD'de vize ile bulunan çok sayıda üniversite öğrencisinin hesaplarını ve paylaşımlarını takip etmeye ve raporlamaya başladı.

Bu raporlama sürecine dahil edilen Öztürk'ün de gözaltına alınmasına karar verildi ve Türk doktora öğrencisi "vize iptali" gerekçesine dayandırılarak 25 Mart günü evinin önünde bu özel birim ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ÖZTÜRK'ÜN GÖZALTINA ALINMASI

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

ABD'li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti.

Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını kaydetmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail Sumud Filosu'na saldırdı: Baskın anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.