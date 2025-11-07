İSTANBUL 20°C / 13°C
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Trump ziyareti sonrası gelişme: Kuzey Kore balistik füze ateşledi
Güncel

Trump ziyareti sonrası gelişme: Kuzey Kore balistik füze ateşledi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne tanımlanamayan balistik füze fırlattığını bildirdi. Güney Kore, Kuzey Kore'nin, 22 Ekim'de, ABD Başkanı Trump'ın ziyaretinden günler önce Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne birden çok kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıklamıştı.

7 Kasım 2025 Cuma 09:03
Trump ziyareti sonrası gelişme: Kuzey Kore balistik füze ateşledi
Yonhap'ın haberine göre Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Kuzey Pyongan eyaletindeki Taegwan bölgesinden yerel saatle 12.35'te bir balistik füzenin fırlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, fırlatılan füzenin türü ve menziline ilişkin ayrıntıların analiz edildiği kaydedilerek, konuya ilişkin detaylara yer verilmedi.

Olası fırlatmalara karşı gözetleme faaliyetlerinin artırıldığı vurgulanan açıklamada, ordunun ABD ve Japonya ile yakın bilgi paylaşımını sürdürdüğü ifade edildi.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin, 22 Ekim'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinden günler önce Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne birden çok kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıklamıştı.

