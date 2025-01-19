İSTANBUL 12°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2025 Pazar / 20 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,5594
  • EURO
    36,5618
  • ALTIN
    3081.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Trump'a karşı protestolar başladı: Brüksel'de yüzlerce kişi meydanlara akın etti
Güncel

Trump'a karşı protestolar başladı: Brüksel'de yüzlerce kişi meydanlara akın etti

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce kişi, ABD'de görevi devralmaya hazırlanan seçilmiş başkan Donald Trump'ın 'yabancı' karşıtı söylemlerini protesto etti.

AA19 Ocak 2025 Pazar 18:45 - Güncelleme:
Trump'a karşı protestolar başladı: Brüksel'de yüzlerce kişi meydanlara akın etti
ABONE OL

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump'ın, yemin ederek göreve başlayacağı 20 Ocak arifesinde, uluslararası "The Surge" hareketinin çağrısı üzerine yüzlerce gösterici Brüksel'deki Albertine Meydanı'nda toplandı.

Trump'ın yabancı karşıtı söylemlerini protesto için bir araya gelen göstericiler, yaklaşık 3 kilometre boyunca şehir merkezinde Trump karşıtı sloganlar eşliğinde yürüdü.

Birçok göstericinin, Filistin bayrağı taşıdığı ve kefiye taktığı görüldü.

"The Surge" hareketinin çağrısıyla diğer Avrupa kentleri Londra, Lizbon, Barselona, Bilbao ve Amsterdam'da da Trump'ın göreve gelmesine karşı benzer protestolar düzenlendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.