İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Nisan 2026 Çarşamba / 6 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,929
  • EURO
    52,6102
  • ALTIN
    6843.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Trump'ı endişeye sokan savaş tablosu! Stokların yüzde 45'i tükendi
24 TV'de yayınlanan Açık Görüş programında ABD-İran gerilimi değerlendirilirken, ABD'nin füze stoklarına ilişkin çarpıcı açıklamalar yapıldı. Uzmanlar, sahadaki tabloya dair dikkat çeken uyarılarda bulundu. Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fatma Yeşilkuş, özellikle uluslararası basında ABD ordusunun stoklarının en az yüzde 45'inin tüketildiği yönünde iddialar bulunduğunu ifade etti.

HABER MERKEZİ22 Nisan 2026 Çarşamba 21:42
ABONE OL

Gazeteci Murat Çiçek'in sunumuyla her Çarşamba günü 24 TV'de ekranlara gelen Açık Görüş programının bu haftaki konukları İst. Aydın Üni. Öğr. Gör. Yeliz Albayrak, Korkut Ata Üni. Öğr. Üy. Dr. Fatma Yeşilkuş, İletişimci-Yazar Ali Saydam ve SAVTEK Dergisi GYY Yusuf Alabarda'ydı.

"ABD HENÜZ BURADAN BİR ŞEY ELDE EDEMEDİ"

ABD ve İran arasında kördüğüm haline gelen müzakerelere ilişkin konuşan Albayrak, "ABD de henüz buradan bir şey elde edemedi, son dakikaya kadar da İran buradaki bu kazandığı kısmın avantajını kullanmak istiyor" dedi.

Yeşilkuş ise açıklamasında, "Süresiz ateşkes kalıcı barış anlamına gelmesin. Burada askıda bir çatışma var, dondurulmuş bir çatışma var. Çok gri bir alandayız" uyarısında bulundu. Ayrıca savaş nedeniyle ABD'nin füze cephaneliğini azaldığını ifade eden Yeşilkuş, "ABD'nin stoklarını tükettiği bir zaman dilimindeyiz, füze stoklarını tükettiği. Özellikle uluslararası basında ABD ordusunun füze stoklarının en az yüzde 45'ini tükettiği, THAAD'larının yarısını tükettiği, Patriot önleme füzelerinin yaklaşık yüzde 50'sini tükettiği, Tomahawk füzelerinin 3-4 bin civarındayken 4'te 1-3'te 1'inin kullanıldığı yönünde iddialar" diye konuştu.

  • ABD İran
  • Açık Görüş
  • İran savaşı
  • Orta Doğu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.