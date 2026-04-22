Gazeteci Murat Çiçek'in sunumuyla her Çarşamba günü 24 TV'de ekranlara gelen Açık Görüş programının bu haftaki konukları İst. Aydın Üni. Öğr. Gör. Yeliz Albayrak, Korkut Ata Üni. Öğr. Üy. Dr. Fatma Yeşilkuş, İletişimci-Yazar Ali Saydam ve SAVTEK Dergisi GYY Yusuf Alabarda'ydı.

"ABD HENÜZ BURADAN BİR ŞEY ELDE EDEMEDİ"

ABD ve İran arasında kördüğüm haline gelen müzakerelere ilişkin konuşan Albayrak, "ABD de henüz buradan bir şey elde edemedi, son dakikaya kadar da İran buradaki bu kazandığı kısmın avantajını kullanmak istiyor" dedi.

ABD'NİN FÜZE STOKLARI



Korkut Ata Üni. Öğr. Üy. Dr. Fatma Yeşilkuş (@drfatmayesilkus): ABD'nin stoklarını tükettiği bir zaman dilimindeyiz, füze stoklarını tükettiği.

Yeşilkuş ise açıklamasında, "Süresiz ateşkes kalıcı barış anlamına gelmesin. Burada askıda bir çatışma var, dondurulmuş bir çatışma var. Çok gri bir alandayız" uyarısında bulundu. Ayrıca savaş nedeniyle ABD'nin füze cephaneliğini azaldığını ifade eden Yeşilkuş, "ABD'nin stoklarını tükettiği bir zaman dilimindeyiz, füze stoklarını tükettiği. Özellikle uluslararası basında ABD ordusunun füze stoklarının en az yüzde 45'ini tükettiği, THAAD'larının yarısını tükettiği, Patriot önleme füzelerinin yaklaşık yüzde 50'sini tükettiği, Tomahawk füzelerinin 3-4 bin civarındayken 4'te 1-3'te 1'inin kullanıldığı yönünde iddialar" diye konuştu.

