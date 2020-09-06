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Trump'ın eski avukatından itiraf: Obama'dan intikamını sahtesiyle aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın yolsuzluktan üç yıl hapse mahkum edilen eski avukatı Michael Dean Cohen, Trump hakkında yayımladığı kitabında Başkan Trump'ın Obama'ya olan nefretini yazdı. Cohen kitabında, Trump'ın eski Başkan Barrack Obama'ya benzeyen bir kişiyi ofisine çağırıp kovduğunu ileri sürdü.

DHA06 Eylül 2020 Pazar 17:15 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 17:15
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ABD Başkanı Donald Trump'ın yolsuzluktan üç yıl hapse mahkum edilen eski avukatı Michael Dean Cohen, Trump hakkında yayımladığı kitabında Trump'ın ABD eski Başkanı Hüseyin Barack Obama'ya olan nefretini yazdı. Cohen’in ‘Disloyal: A Memoir' (Sadakatsiz: Anılar) isimli kitabında, ABD Başkanı Donald Trump, seçilmeden önce 'The Apprentice' (Çırak) isimli yarışma programını sunduğu ve adayları "You're fired!" (Kovuldun) diyerek eleyen Donald Trump'ın Barack Obama'yla alay ettiği bir video da çektiği belirtildi. Cohen, Trump'ın Obama'dan olan intikamını adeta sahtesiyle aldığını ifade etti.

'ÇAKMA-BAMA'

Trump'ın bir 'Çakma-Bama' kiralayarak ABD'nin ilk siyahi başkanını aşağılama ritüeli niteliğinde video çektiğini ve videonun sonunda "Kovuldun" dediğini ifade eden Cohen, çekim tarihini ve Obama'yı canlandıran siyah erkeğin kimliğini açıklamadı.

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