Güncel

Trump'ın “kazandık” taktiği altındaki sinsi planı: Bombardıman uçakları üslere getirildi

SAVTEK Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda, 24 TV'de ABD ve İsrail'in İran'a yönelik olası saldırı planlarını değerlendirdi. Alabarda, “Trump'ın ortaya koyduğu onurlu bir çıkış stratejisi kapsamında “biz kazandık” diyerek çıkması bir taktik olabilir, diyorlar.' diyerek stratejik bombardıman uçaklarının bölgeye sevk edildiğini ve önümüzdeki günlerde sürpriz bir saldırının gelebileceğini belirtti.

ABDULLAH POLAT11 Mart 2026 Çarşamba 23:07 - Güncelleme:
Trump'ın “kazandık” taktiği altındaki sinsi planı: Bombardıman uçakları üslere getirildi
Gazeteci Murat Çiçek'in moderatörlüğünde 24 TV ekranlarında yayınlanan Açık Görüş programının bu haftaki konukları, SAVTEK Dergisi GYY Yusuf Alabarda, Korkut Ata Üni. Öğr. Üy. Dr. Fatma Yeşilkuş, İst. Aydın Üni. Öğr. Gör. Yeliz Albayrak ve İletişimci-Yazar Ali Saydam'dı.

ABD'NİN STRATEJİK BOMBARDIMAN UÇAKLARI BÖLGEYE GETİRİLDİ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını değerlendiren Alabarda, "Trump'ın ortaya koyduğu onurlu bir çıkış stratejisi kapsamında "biz kazandık" diyerek çıkması bir taktik olabilir, diyorlar. Çünkü istihbarat raporları, son 6 saatten bu yana ABD'nin stratejik bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'na ve İngiltere'deki üslere getirdiğini ve İran'ın, tarihi boyunca gördüğü en ağır stratejik bombardımanın önümüzdeki günlerde sürpriz bir şekilde, tam da Amerika çıkış stratejisi izliyor dediğimiz bir zaman diliminde gerçekleştirileceği konuşuluyor" değerlendirmesinde bulundu.

Washington ve Tahran arasında Umman arabuluculuğunda Cenevre'de gerçekleştirilen müzakereler devam ederken ABD ve İsrail, İran'a yönelik hava saldırılarına başlamıştı.

Alabarda ayrıca, "Aslında yaşanan savaş, piyadenin, topçunun ve tankçının devrede olmadığı; balistik füzelerin, uçakların ve kamikaze droneların sahada olduğu bir savaş" dedi.

