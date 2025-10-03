İSTANBUL 25°C / 16°C
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşme talebi… Barışın tesisi için İsrail durdurulmalı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlendirilmesi ve Gazze'de barışın sağlanması için ortak adımların önemini vurguladı.

AA3 Ekim 2025 Cuma 18:02 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la karşı tarafın talebi üzerine telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile ABD ilişkileri ve Gazze'deki durum ele alındı.

İletişim Başkanlığının paylaşımında görüşmeye ilişkin şu detaylar yer aldı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la karşı tarafın talebi üzerine bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkileri ve Gazze'deki durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Vaşington'a yaptıkları ziyaretin Türkiye-ABD ilişkilerini daha da kuvvetlendirdiğini, iki ülke arasındaki savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini güçlendirici adımların atılmasının önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Gazze başta olmak üzere bölgenin tamamında sulhu sükûnun sağlanması için yoğun çaba harcadığını, bu amaca yönelik girişimleri de memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barış için diplomatik temaslarına hız verdiğini, küresel barış vizyonuna katkı sunmaya devam edeceklerini, İsrail'in saldırılarını sonlandırmasının bölgede barışın tesisine yönelik girişimlerin başarısı için önemli olduğunu vurguladı.

