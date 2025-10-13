İSTANBUL 21°C / 13°C
Güncel

Trump'tan Erdoğan çıkışı... ''Bu adamı seviyorum''

Mısır'da düzenlenen Gazze zirvesinde ABD Başkanı Trump, dünya liderleriyle fotoğraf çektirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

13 Ekim 2025 Pazartesi 19:50
Trump'tan Erdoğan çıkışı... ''Bu adamı seviyorum''
Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde düzenlenen Gazze'deki ateşkesin korunması ve barış amacıyla düzenlenen "Barış Zirvesi" kapsamında liderler aile fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çekimi öncesi Trump, zirveye katılan liderlerle tek tek tokalaşarak, kısa süre sohbet etti.

Trump, burada Gazze'deki ateşkesin tesisinde kilit rol oynayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da karşılayarak ayaküstü sohbet etti. Erdoğan yanına ilerlerken Trump'ın, "Bu adamın ne kadar çetin olduğunu biliyor musunuz? Ama onu seviyorum. Onu seviyorum" dediği duyuldu.

Zirvede, Gazze'deki ateşkesin temininde önemli rol üstlenen ABD, Mısır, Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra Batı ve dünya genelinden devlet ve hükümet başkanları ile Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Arap Ligi'nden temsilciler yer alıyor.

