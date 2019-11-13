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Trump'tan Erdoğan'a Suriye konusunda teşekkür

ABD Başkanı Donald Trump, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a (Türkiye -Suriye sınırında) yaptıkları için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.' dedi.

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Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Trump, ikili görüşme öncesinde Oval Ofis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye ve ABD arasında varılan anlaşma sonucu sağlanan "ateşkesin" korunduğunu belirten Trump, "Kürtler (YPG/PKK) ile konuşuyoruz, gayet memnun görünüyorlar." dedi.

"7 bin mil" ötedeki sınırlar hakkında korkmak istemediğini belirten Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a (Türkiye -Suriye sınırı) yaptıkları için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Trump, bölgedeki tarihi anladığını belirterek, "Onların (Türkiye ile YPG-PKK) sorunlarını anlıyorum. Üzerinde konuştuğumuz bölgede Türkiye'den de birçok insan hayatını kaybetti. Bunun hakkında da bir şeyler yapmak zorundayız. Bu tek yön bir yol değil." ifadesini kullandı.

- "İKİLİ TİCARET HACMİ KOLAYLIKLA 100 MİLYAR DOLAR OLABİLİR" 

Türkiye ile ABD'nin ticaret hacmini genişletmeye çalıştıklarını da vurgulayan Trump, "Türkiye ile ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarabileceğimizi düşünüyoruz. Şu andaki ticaret hacmimiz 20 milyar dolar ama bu rakam kolaylıkla 100 milyar dolar olabilir." dedi. 

ABD'nin DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'yi yakaladığını vurgulayan Trump, "Türkiye de DEAŞ tutuklularını izliyor ve son dönemde 100'den fazla DEAŞ savaşçısını yakaladı." diye konuştu.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün S-400 ile F-35 konusunda da konuşacaklarını vurguladı.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, kendisine yönelik azil soruşturmasını "cadı avı" sözleriyle niteledi ve soruşturma kapsamındaki kamuya açık oturumları izlemediğini belirtti.

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