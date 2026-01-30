İSTANBUL 13°C / 6°C
Güncel

Trump'tan Putin'e dikkat çeken rica

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Kiev'e saldırıları bir hafta durdurma ricasında bulunduğunu söyledi.

30 Ocak 2026 Cuma 13:43
Trump'tan Putin'e dikkat çeken rica
ABONE OL

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki çeşitli konulara ilişin sorularını yanıtladı.

Trump'ın, Putin'den Kiev'e saldırıları geçici olarak durdurmayı rica ettiğine yönelik açıklamalarını değerlendiren Peskov, "Trump, Putin'den Kiev'e saldırılardan bir hafta boyunca 1 Şubat'a kadar kaçınmayı, müzakereler için uygun koşullar yaratılırken, şahsen rica etti." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Putin'le Kiev'de görüşebileceğine yönelik açıklamasını yanıtlayan Peskov, "Putin'le görüşmek isteyen Zelenskiy, tam tersi değil." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Putin'le Moskova'da görüşemeyeceğini, bunun yerine Kiev'de görüşebileceklerini söylemişti.

  • Trump Putin görüşmesi
  • Kiev saldırıları
  • Peskov açıklama

