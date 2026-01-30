Trump'tan Putin'e dikkat çeken rica

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki çeşitli konulara ilişin sorularını yanıtladı.

Trump'ın, Putin'den Kiev'e saldırıları geçici olarak durdurmayı rica ettiğine yönelik açıklamalarını değerlendiren Peskov, "Trump, Putin'den Kiev'e saldırılardan bir hafta boyunca 1 Şubat'a kadar kaçınmayı, müzakereler için uygun koşullar yaratılırken, şahsen rica etti." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Putin'le Kiev'de görüşebileceğine yönelik açıklamasını yanıtlayan Peskov, "Putin'le görüşmek isteyen Zelenskiy, tam tersi değil." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Putin'le Moskova'da görüşemeyeceğini, bunun yerine Kiev'de görüşebileceklerini söylemişti.