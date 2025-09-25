Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı. Makam aracından inişinde ABD Başkanı Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamlayan Erdoğan, daha sonra Trump ile birlikte içeri girdi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, baş başa görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Oval Ofis'e geçti. Erdoğan, şeref defterini imzaladı.

İmzanın ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'dan oluşan Türk heyetini işaret eden Trump, "Hepsi çok zeki, keşke öyle olmasalardı" dedi.