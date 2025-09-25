İSTANBUL 25°C / 18°C
Güncel

Trump'tan Türk heyetine: Hepsi çok zeki, keşke öyle olmasalardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinde samimi diyaloglar yaşandı. Erdoğan, şeref defterini imzaladıktan sonra Trump görüşmeye katılan Türk heyetine dönerek, 'Hepsi çok zekiler. Keşke öyle olmasalardı' dedi.

HABER MERKEZİ25 Eylül 2025 Perşembe 23:26
Trump'tan Türk heyetine: Hepsi çok zeki, keşke öyle olmasalardı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı. Makam aracından inişinde ABD Başkanı Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamlayan Erdoğan, daha sonra Trump ile birlikte içeri girdi.

ERDOĞAN, ŞEREF DEFTERİNİ İMZALADI

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, baş başa görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Oval Ofis'e geçti. Erdoğan, şeref defterini imzaladı.

"HEPSİ ÇOK ZEKİ"

İmzanın ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'dan oluşan Türk heyetini işaret eden Trump, "Hepsi çok zeki, keşke öyle olmasalardı" dedi.

Beyaz Saray'da tarihi zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

