TSE Başkanı Şahin: 4500 uygunsuz ürünün Türkiye'ye girişi engellendi

Şahin, Enstitünün 2024'te yaptığı faaliyetlere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

TSE'nin, 2024 yılında 1500'ün üzerinde standart yayımladığını ve 100 binden fazla test ile kalibrasyon hizmeti verdiğini dile getirerek, "Eğitim alanında da önemli bir başarıya imza atarak, 925'ten fazla eğitim düzenledi ve 20 binin üzerinde eğitim sertifikası verdi. İthalat denetimlerinde 194 bin ürünü inceledik. 4 bin 500 uygunsuz ürünün ülkeye girişi engellendi." ifadelerini kullandı.

Şahin, 30 binden fazla tehlikeli madde taşıyan araç incelemesi, 6 bin 100 tank muayenesi ve 89 tasarım tip onayı belgelendirmesi gerçekleştirildiğini de anlattı.

- AKKUYU NGS PROJESİ'NDE REKOR YERLİ TEDARİK

Savunma sanayisi, demir yolu sistemleri, rüzgar enerjisi ve nükleer enerji santralleri gibi stratejik alanlarda, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını güçlendirecek test, muayene, gözetim ve belgelendirme faaliyetlerine de başladıklarını bildiren Şahin, "Bu kapsamda, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde yerli malzeme kullanımını artırarak yaklaşık 664 milyon dolar tutarında yerli malzeme tedarik ettik." diye konuştu.

- TSE, ISO ETKİNLİĞİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Şahin, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve karbon kredilendirme projeleri konusunda da önemli adımlar atıldığını dile getirerek, TSE'nin "Ulusal Karbon Kredilendirme Programı" ile ulusal standart ve metodolojilerin belirlenmesine katkı sağladığını söyledi.

2027 yılı ISO Haftası Etkinlikleri'nin İstanbul'da ve TSE'nin ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini belirten Şahin, 129 üye ülkeden yaklaşık 1500 katılımcının etkinliklere katılacağını sözlerine ekledi.