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TSE tarihi hanını kiraya verecek! İşte istenen bedel

TSE İstanbul'daki tarihi hanını kiraya verecek.

AA17 Ekim 2024 Perşembe 09:59 - Güncelleme:
TSE tarihi hanını kiraya verecek! İşte istenen bedel
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Türk Standardları Enstitüsü (TSE) İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan tarihi Şeker Han'ı kiraya vermeyi kararlaştırdı.

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TSE, İstanbul'un Fatih ilçesindeki kapalı alanı brüt 2 bin 638,90 metrekare olan tarihi ve tescilli Şeker Han'ı kiralayacak.

Ofis hizmetlerinin kullanımına uygun olarak restorasyonu yapılan bina, zemin artı 3 kata sahip.

Taşınmaz, kapalı teklif usulüyle ihale edilerek kiraya verilecek.

İhaleye ilişkin şartname TSE'nin internet adresinde ve TSE Ankara Emlak İnşaat Müdürlüğü'nde bedelsiz olarak görülebilecek.

İhalenin tahmini bedeli yıllık 30 milyon lira, geçici teminat tutarı da 900 bin lira olarak belirlendi. İhale, 4 Kasım'da söz konusu handa gerçekleştirilecek.

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