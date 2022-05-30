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TSE'nin yeni Başkanı Mahmut Sami Şahin oldu

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanlığına Mahmut Sami Şahin seçildi.

AA30 Mayıs 2022 Pazartesi 15:18 - Güncelleme:
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TSE'nin 61. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarının ardından yapılan seçimde TSE'nin yeni Başkanı, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin oldu.

Yönetim kurulu üyeliklerine ise Halil İbrahim Çetin, Mehmet Bozdemir, Ahmet Çarhan ve Mehmet Tuncay Yıldırım seçildi.

Görev devir teslimi TSE binasında gerçekleştirildi. Eski Başkan Adem Şahin, yeni görevi için Mahmut Sami Şahin'i tebrik ederek, çiçek takdiminde bulundu.

  • Türk Standardları Enstitüsü
  • Mahmut Sami Şahin

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