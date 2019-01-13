TSK envanterine bir ATAK daha katıldı
Savunma Sanayi Başkanlığı, bir adet ATAK helikopterinin daha Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük icraat programındaki maddeler bir bir hayata geçiriliyor.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, program dahilinde 1 adet T129 Atak helikopterinin daha teslimatının yapıldığını açıkladı.
Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yakın hava desteği kapasitesini arttırmaya devam ediyoruz. Bir adet daha T129 atak helikopterini ordumuzun envanterine kattık."
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