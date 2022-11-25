Türkiye'nin 3 yılı aşkın süredir Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de sürdürdüğü "Pençe" operasyonlarında elde edilen sonuçlar masaya yatırıldı. Sabah'ın haberine göre, Devletin zirvesinde yapılan değerlendirmelere göre Pençe operasyonlarının sonuçları ve hedefler şöyle:

40 KİLOMETRELİK DERİNLİK: Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Operasyonu ile 40 kilometre derinlikte güvenli bölge oluşturuldu. Böylece dağların zirvesinden başlayan Türkiye-Irak sınırı, terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesi açısından 40 kilometre Irak içlerine çekilmiş oldu.

MAĞARALAR TEMİZLENDİ, SÖZDE YÖNETİM KAÇTI: Güvenlik güçleri, operasyon sırasında terör örgütünün dağlardaki mağaralarını da temizleyerek güvenlik şeridini oluşturdu.

Temizlenen bölgedeki mağaralarda yaşayan eli kanlı terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri kaçmak zorunda kaldı.

MAĞARADAN APARTMAN YAPMIŞLAR: Mehmetçiğin kahramanca temizlik yaptığı yüzlerce mağarada en dikkat çeken şey, hilti başta olmak üzere mağaralar açmaya yarayan inşaat malzemelerinin bulunmasıydı. 5 kat derinlikte bu tür mağaralar bulundu. Bir mağara bombalandığında 500 metre ileriden dumanların çıkması da dikkat çekti.

GEÇİCİ ÜSLER OLUŞTURULUYOR: Son operasyonlar ile Türkiye-Irak sınırının güvenliği anlamında çok önemli bir aşamaya geçilmiş oldu. TSK şimdi temizlenen bölgelere terör örgütü PKK'nın tekrar yerleşmesini ve sorun yaratmasını önlemek için geçici üsler oluşturmaya başladı. Bu üslerin arkası dağlara ve yamaçlara dönük, önleri ise ovaya bakıyor.

SIRA SURİYE'DE: Irak sınırının güvence altına alınması ile birlikte Türkiye şimdi Suriye'ye odaklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef olarak gösterdiği yerlerdeki terör örgütü yuvalarını Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Türk özel kuvvet ve komandoları çembere alıp temizleyecek ve alan hâkimiyeti sağlayacak. Böylece, Suriye sınırı da büyük oranda güvence altına alınacak. Şartlara göre Suriye ordusu ile de alanda koordinasyon sağlanabileceği belirtiliyor.

SURİYE'DEKİ KANDİL: Suriye'deki temizlik ve güvenli bölge oluşturulmasının en önemli ayağı Ayn el-Arap (Kobani) olarak görülüyor. Çünkü terör örgütü açısından Irak'taki Kandil neyse Suriye'deki Ayn el-Arap da aynı. Türkiye'nin burayı örgütten temizlemesi halinde Suriye sınırından gelecek tehditler en alt düzeye inecek.

RUSYA İTİRAZ ETMEYECEK: Ayn el-Arap, Münbiç, Tel Rıfat'ın temizlenmesine Rusya'nın cılız itirazlarda bulunsa da karşı çıkmayacağı düşünülüyor.