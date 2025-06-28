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TSK orman yangınları için harekete geçti: 5 helikopterle sahada aktif rol

Milli Savunma Bakanlığı, Balıkesir Altıeylül ve İzmir Bornova'daki orman yangınlarına Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterlerle müdahale edildiğini duyurdu. TSK'ya ait 5 helikopterin toplamda 65 sorti gerçekleştirdiği bildirildi.

AA28 Haziran 2025 Cumartesi 00:13 - Güncelleme:
TSK orman yangınları için harekete geçti: 5 helikopterle sahada aktif rol
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Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına ait görüntülere de yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Balıkesir'in Altıeylül ilçesi ile İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen orman yangınlarına 5 helikopterimiz ile 65 sorti yaparak havadan etkili bir şekilde müdahale ettik."

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