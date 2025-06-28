TSK orman yangınları için harekete geçti: 5 helikopterle sahada aktif rol

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına ait görüntülere de yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Balıkesir'in Altıeylül ilçesi ile İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen orman yangınlarına 5 helikopterimiz ile 65 sorti yaparak havadan etkili bir şekilde müdahale ettik."
Balıkesir'in Altıeylül ilçesi ile İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen orman yangınlarına 5 helikopterimiz ile 65 sorti yaparak havadan etkili bir şekilde müdahale ettik.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/Iqazinp8Sh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 27, 2025