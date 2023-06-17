TSK sınırda alarm durumuna geçti

ABD'nin destek verdiği terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye topraklarından yaptığı saldırıları sürdürmesi, bölgeye yönelik yeni bir askeri harekâtı gündeme getirdi. Sınırda yaşanan son terör olayları üzerine son günlerde art arda operasyonlar düzenlendi. İHA ve SİHA'ların kullanıldığı operasyonlarda yaklaşık 60 terörist etkisiz hale getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği; "Suriye ile 900 kilometreden fazla sınırımız var ve bu sınırlardan ülkemize yönelik sürekli bir terör tehdidi var" sözleri de sınır ötesi bir askeri harekâtın sinyali olarak değerlendirildi.

BİRLİKLER BİLGİLENDİRİLDİ

Suriye sınırında görev yapan güvenlik birimlerinin başarılı operasyonlarının ardından ağır darbe alan terör örgütünün, ayakta kalabilmek için yeni saldırılar planladığı istihbaratı alındığı bildirildi. İstihbarat birimlerince, Suriye'de planlanan terörist eylemlerle ilgili askeri birliklerin uyarıldığı öğrenildi. Teröristlerin özellikle el yapımı patlayıcı yüklü drone kullanma ihtimaline dair askeri birliklere bilgi verildi.

TEDBİRLER ARTIRILIYOR

İstihbarat uyarısında, TSK'nın halen bölgede SİHA'larla operasyon yürüttüğü hatılatılarak, teröristlerin misilleme yapma ihtimaline karşı tedbirlerin artırılması tavsiye edildi. Suriye'de bulunan terör örgütü PKK/YPG unsurlarının ülkemize yönelik tehdidine karşı TSK'nın da hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Bölgede bulunan komando tugaylarının olası bir harekât için talimat beklediği belirtildi.

MAM-L ISKALAMIYOR

Son günlerde Suriye'deki terör hedefine yönelik olarak SİHA'lar tarafından atılan Roketsan MAM-L mühimmatı, hedefleri tam isabetle vurdu. Düşük ağırlığı ile insansız hava araçları ve hafif taarruz uçaklarının görevlerine yönelik geliştirilen MAM-L, sabit ve hareketli hedeflere karşı alternatif harp başlıkları ile yüksek vuruş hassasiyeti ve etkinliğe sahip. Geçtiğimiz günlerde yine teröristlere yapılan operasyon kapsamında yerli SİHA'nın fırlattığı MAM-L Suriye kuzeyinde 4 PKK'lıyı etkisiz hale getirmişti. Roketsan'ın mini akıllı mühimmat ailesinin ortanca üyesi olan MAM-L, bir diğer Roketsan ürünü olan L-UMTAS üzerinden geliştirildi. MAM-L, AKINCI, AKSUNGUR, ANKA veya Bayraktar TB2'de operasyonel olarak görev alabiliyor.