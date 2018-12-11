TSK tarafından Afrin'e gönderilen 30 zırhlı araç Hatay'a ulaştı

Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen 30 zırhlı araç Hatay'a geldi.
Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altında geçen konvoy, Afrin’deki birliklere doğru hareket etti. Afrin’deki birliklere sevk edilen araçların takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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