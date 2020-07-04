04 Temmuz 2020 Cumartesi 08:36 - Güncelleme: 04 Temmuz 2020 Cumartesi 08:36

Şırnak Uludere'nin karşısındaki Haftanin bölgesinde sürdürülen Pençe Kaplan Harekâtı'nda teröristlerin bölgeden tamamen temizlenmesinden sonra Perak Kampı alanına giren Mehmetçik, C-4 ve Kompoze A tipi plastik patlayıcı, TNT kayıpları ve RDX ile desteklenmiş toplam 63 el yapımı uzaktan kumandalı bombayı imha etti. 4 odalı 2 metre genişliğinde 40 metre uzunluğunda bir tünel tespit edildi.

Tüneldeki 3 ton kuru gıda imha edilirken, 8 RPG-7 Roketatar, 15 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 M-16, 2 M-15 portatif tüfek, 2 Zagros adı verilen keskin nişancı tüfeği ile Polonya ve Almanya menşeli 243 el bombaları ele geçirildi.

Teröristlerin kaçış istikametindeki Zaho ilçesinin Derkar Boğazı ile Batufa Vadisi de önceki gece 3 F-16 tarafından vuruldu, 11 hedef imha edildi. Sabah'ın haberine göre, Mehmetçik daha önce Pusağa Vadisi, Şeşdara, Pirbela, Şeraniş kampları ile Akrep, Heliz, Siser, Mergasor, Kasroki tepeleri ve Hantur Dağı'nı ele geçirmişti. Harekâtın başlamasından bu yana Haftanin'de 875 hedef imha edilirken, 52 terörist öldürüldü. Öte yandan Kuzey Irak'ın Avaşin bölgesinde komandalar, bir PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Avaşin- Basyan bölgesinde tespit edilen terör hedefleri de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 F-16 uçağı ile imha edildi.

2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

TUNCELI'DE il jandarma komutanlığına bağlı özel hareket birlikleri, Ovacık kırsalında hava destekli operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin, sözde Tunceli karargah sorumlularından olan, Terörden Arananlar listesinde Gri kategoride yer alan 'Sefkan' kod adlı Ferhat Ateş olduğu belirlendi. Diğer teröristin ise 'Alişer' kod adlı Yusuf Şeker olduğu tespit edildi.