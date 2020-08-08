TSK, terör örgütünü iyice köşeye sıkıştırdı: Ara, Bul, Yok Et, Kal

08 Ağustos 2020 Cumartesi 14:23 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 14:37

PKK'nın gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki varlığına son vermek için birbiri ardına gerçekleşen hava destekli kara harekâtlarıyla birlikte Kuzey Irak'ın 37 farklı noktasına askeri üs bölgeleri ve noktalar kuruldu. "Ara, Bul, Yok et, Kal" parolasıyla yapılan kara harekâtlarında TSK'nın yeni nesil silahlar ve ileri teknoloji ile geliştirdiği taktik ve strateji terör örgütünü iyice köşeye sıkıştırdı. Başika'dan, Erbil'e, Soran'dan Duhok'a kadar birçok noktada oluşturulan üs bölgelerimizle terör örgütü dar bir alana hapsedildi. Örgüt her geçen gün kan kaybederken, TSK ve MİT askeri harekâtların yanı sıra terör örgütünün tüm faaliyetlerini de mercek altına alıp adım adım izleyerek taktik ve strateji belirliyor. 1 yıldır sınır ötesinde yürütülen Pençe 1,2,3, Pençe Kartal ve son olarak Haftanin'de sürdürülen Pençe Kaplan harekâtlarıyla terör örgütüne son yılların en büyük darbesi vuruldu. 90'lı yıllarda sınır ötesine yapılan harekatlar 15-45 gün ile sınırlı oluyordu. O da sınırın sadece belirli bölgelerinde yapılan bu harekâtlardan etkili sonuç alınamıyordu. Harekât nedeniyle daha iç kesimlere kaçan PKK'lı teröristler, harekât bitince barınma alanlarına geri dönüyordu.

TERÖRİSTİN KABUSU YERLİ İHA VE SİHA'LAR

Sabah'ın haberine göre, TSK'nın yeni nesil yerli ve milli silahlar kullanması terör örgütünün kâbusu oldu. Yeni dönemde TSK ve Jandarma envanterinde Kobra ve Süper Kobra taarruz helikopterleri, yerini tamamen yerli ve milli olan T-129 Atak helikopterine bıraktı. 57 adet Atak helikopter filomuz gerek sınır ötesi, gerekse iç güvenlik harekâtlarının vazgeçilmezi oldu. Sınır ötesi harekatlarda keşif, dinleme ve istihbarat toplama faaliyetlerinde, TSK'nın nokta tarzı imha operasyonlarında TB-2 Bayraktar İnsansız Hava Araçları ile SİHA'lar da sahada teröristleri adım atamaz hale getirdi. 7/24 çalışma özelliğine sahip SİHA'lar gece karanlığında bile yerdeki en ufak hareketliliğe odaklanıyor. Kuzey Irak'ı bir baştan bir başa fetheden Mehmetçik temizlediği bölgelerde kalıcı üsler ve askeri noktalar oluşturarak terör örgütünün bölgeler arası bağlantılarını da koparmış oldu. Buna göre, Şırnak'ın Uludere ilçesinden başlayarak Silopi Vadisi'ndeki Cudi Dağının karşısındaki teröristlerden temizlenen Haftanin bölgesine 6 adet yüksek güvenlikli üs bölgesi kuruldu. Hakkâri Çukurca'nın karşısındaki Metina ve Kuzey Metina Vadisinden başlayarak Avaşin- Basyan, Sine ve Zap silsilesine kadar olan bölgeye ise 12 adet kalıcı üs bölgesi faaliyete geçirildi. Kandil'e açılan kapı olarak bilinen Hakurk Vadisine de 9 adet üs bölgesi kuruldu ve Mehmetçik burada 7/24 nöbete başladı. TSK'nın askeri noktaları ve üs bölgeleri sınır hattıyla sınırlı kalmadı. Daha iç kesimlerde yer alan Batufa bölgesine de 5 adet yüksek güvenli keşif, dinleme, istihbarat ve gözetleme özelliğine sahip üs hayata geçirildi.

ERBİL, SORAN VE BAŞİKA...

Mehmetçik Kandil'i de içine alan Soran bölgesinde de 1 adet askeri nokta oluşturup buradaki terörist faaliyetleri de yakın takip altına alırken, Kuzey Irak'ın kalbi olarak bilinen Erbil ile Duhok ve ilçesi Zaho'ya da modern teknolojiye sahip 1'er askeri üs bölgesi kurdu. TSK, terör örgütünün Kandil ile Sincar arasındaki bağını da tamamen kesmek için daha iç kesimlerdeki Başika kasabasında da 1 adet yüksek güvenlikli üs bölgesi kuruldu.