18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7532
  • 6,3425
  • 272.38
  • 103781
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

TSK terör yuvasını böyle imha etti!

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyi Gedik Üs Bölgesi'nde terör örgütü PKK tarafından kullanılan mağaradaki mühimmat deposu imha edildi.

Haberin
videosu
  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyi Gedik Üs Bölgesinden, terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen mağaraya yapılan havan atışıyla birden fazla çıkışı bulunan bir mühimmat deposu vurularak imha edildi." ifadeleri kullanıldı.
 
Paylaşımda, deponun imha edildiği anlara ilişkin görüntüler de yer aldı.

Başkan Erdoğan Trump´ı böyle düzeltti: İşte o anlar!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB şiddetle kınadı! Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik

MSB şiddetle kınadı! Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik

MSB: PKK/YPG'ye ait anti tank mayını deposu bulundu

MSB: PKK/YPG'ye ait anti tank mayını deposu bulundu

Kurbanına böyle seslenmiş: Hey sen ölümsüz müsün? Hadi kontrol edelim

Kurbanına böyle seslenmiş: Hey sen ölümsüz müsün? Hadi kontrol edelim

Eski İngiliz subayın eşine yurt dışına çıkış yasağı

Eski İngiliz subayın eşine yurt dışına çıkış yasağı

TSK az önce duyurdu... Etkisiz hale getirildiler

TSK az önce duyurdu... Etkisiz hale getirildiler

Bölgede tansiyon yükseldi... Yüzlerce kişi hayatını kaybetti

Bölgede tansiyon yükseldi... Yüzlerce kişi hayatını kaybetti

Avrupa devinden yalanlama...' Kriz yok'

Avrupa devinden yalanlama...' Kriz yok'

Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne ilişkin davada karar

Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne ilişkin davada karar
 

POPÜLER HABERLER

Dünyanın gözü bu zirvede!Tarihi görüşme öncesi ilk açıklama!

Dünyanın gözü bu zirvede!Tarihi görüşme öncesi ilk açıklama!

İnanılmaz keşif! Su aygırı kemiği ve altından yapılmış

İnanılmaz keşif! Su aygırı kemiği ve altından yapılmış

Trakya'daki yaban hayatı görüntülendi

Trakya'daki yaban hayatı görüntülendi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA