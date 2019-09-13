TSK ve MİT’ten ortak operasyon: Teröristlert etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT’ten ortak operasyon: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.
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