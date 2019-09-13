TSK ve MİT’ten ortak operasyon: Teröristlert etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.