TSK ve MİT'ten örgüte ağır darbe! 8'i etkisiz hale getirildi

Son dakika... TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Metina'da 8 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 8 PKK'lı teröristin hava destekli harekatla etkisiz hale getirildiği belirtildi.