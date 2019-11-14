TSK ve MİT'ten örgüte ağır darbe! 8'i etkisiz hale getirildi

Son dakika... TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Metina'da 8 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 8 PKK'lı teröristin hava destekli harekatla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist hava destekli harekât ile etkisiz hale getirildi."
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