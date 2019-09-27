TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Sözde özel güç unsuru 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen hava harekatında sözde özel güç unsuru 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi.
- AA
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla, sözde özel güç unsuru 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışmasıyla Gara bölgesinde hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Hava harekatıyla, sözde özel güç unsuru 2 PKK'lı teröristin kullandıkları araç içerisinde etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.