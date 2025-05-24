İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, örgütsel iletişim modeline uygun şekilde irtibat sağladıkları ve terör örgütü mensubu oldukları tespit edilen 63 askeri personele yönelik operasyon düzenlendi. Zanlılar, 8'i Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 13'ü Jandarma Genel Komutanlığı, 36'sı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 6'sı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup, 4'ü albay, 8'i yarbay, 12'si binbaşı, 15'i yüzbaşı ve 24'ü astsubay / uzman çavuş olmak üzere tamamı, görev yapan askeri personelden oluşuyor. İstanbul Emniyet TEM Şube Müdürlüğünce bu sabah gerçekleşen operasyonda 59 askeri personel yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN RAPOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı bilgilendirmede, "Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile birlikte yürüttükleri çalışma sonucunda kurulan ve ülke genelindeki diğer 80 il adli birimlerinin kullanımına açılan sabit hat veri havuzundan faydalanılmak suretiyle ülke genelinde darbe girişiminden sonra günümüze kadar darbe girişimi veya münhasıran terör örgütü mensubiyeti nedeniyle haklarında işlem tesis edilmeyen diğer asker şahıs şüpheliler için bin 915 operasyon gerçekleştirildiği, bu operasyonlar kapsamında 28.194 şüphelinin tespit edildiği, bu sayıdan 25.801'inin gözaltına alındığı, gözaltına alınan sayıdan 8.992 inin tutuklandığı, 13.968'nin adli kontrol kaydıyla, 2.841'nin kayıtsız serbest bırakıldığı, 2.393'inin firari konumda bulunduğu, ilerleyen aşamalarda bir çoğunun yakalandığı, serbest bırakılmasına karar verilen toplam sayıdan 9.533'ünün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle örgüt mensupları ve işleyişi hakkında faydalı bilgi verdikleri, yakalanan toplam şüpheli sayısına göre itirafçı oranının yüzde 37 olduğu" ifade edildi.

MSÜ REKTÖRÜ ERHAN AFYONCU: KRİPTO FETÖ'CÜLERE ASLA İZİN VERMEYİZ

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu 59 muvazzaf askerin gözaltına alındığı son FETÖ operasyonunu yorumladı.

Sabah'ın haberine göre, Afyoncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Son operasyon da bize şunu göstermiştir; FETÖ ile mücadele hiç gevşemeden devam etmeli. Hala devletin kurumlarına sızmaya çalışıyorlar ve kendilerini gizliyorlar. Özellikle eğitim camiası son derece dikkatli olmalı. Asla "Bunlar artık bitti" gibi bir düşünce içerisine girilmemeli.

Biz Milli Savunma Üniversitesi olarak bu konuda büyük bir titizlikle çalışıyoruz. Görüldüğü gibi devlet bütün imkanlarıyla mücadele ediyor ve etmeye devam edecek. FETÖ'cüler ise özellikle sahte isimlerle sosyal medya üzerinden yaptıkları kara propaganda ile toplumda yılgınlık oluşturmaya çalışıyor. Her alanda bu örgütle mücadeleye devam edilmeli.

BİR DARBE DE FETÖ'CÜ EMNİYET PERSONELİNE

İstanbul merkezli 5 ilde 9 adrese eş zamanlı FETÖ operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 6'sı aktif emniyet personeli olan 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.