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TSK'da terfi eden personele yeni rütbeleri verildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinde terfi eden personele yeni rütbeleri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesinin katıldığı törenle verildi.

AA28 Ağustos 2021 Cumartesi 10:42 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 10:42
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Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında bir üst rütbeye terfi eden personel için "Rütbe Terfi Töreni" düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndaki törene Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Bakan Yardımcıları da katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Akar, TSK komuta kademesi ve Milli Savunma Bakan Yardımcıları, terfi eden personele yeni rütbe işaretlerini verdi.

Akar, terfi eden personeli tebrik ederek görevlerinde başarı diledi.

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