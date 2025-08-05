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TSK'da YAŞ heyecanı! General sayısı artacak

Kuvvet komutanlığında yaş haddini 72'ye çıkaran yeni düzenlemenin ardından ilk Yüksek Askeri Şura bugün toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak YAŞ'ta komuta kademesinde terfi, atama ve emeklilik kararları netleşecek. TSK'nın mevcut komuta yapısıyla devam kararı alınması ihtimali yüksek görülüyor.

HABER MERKEZİ5 Ağustos 2025 Salı 08:38 - Güncelleme:
TSK'da YAŞ heyecanı! General sayısı artacak
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesini belirleyecek olan Yüksek Askerî Şûra (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, Resmi Gazete'de yeni yayımlanan TSK Personel Kanunu çerçevesinde yapılacak. Buna göre; 75 general ve amiral, Şura'nın üçte iki çoğunluk kararıyla bir yıl daha aynı rütbede hizmet edebilecek. Toplantı sonrasında atama, terfi ve emeklilik süreleri resmi olarak duyurulacak.

GÜRAK'IN 2 YILI DAHA VAR

2023'te atanan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın 4 yıllık görev süresi devam ediyor. 2023'te atanan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun 2 yıllık görev süresi bu sene doldu. Aynı yıl atanan Orgeneral Bayraktaroğlu ile Orgeneral Kadıoğlu'nun yaş hadleri henüz dolmadığı için görev sürelerinin uzatılması bekleniyor.

YAŞ toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve üyeler, Anıtkabir'i ziyaret edecek.

TATLIOĞLU DEĞİŞEBİLİR

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi de geçen sene dolmuş; bir yıllığına uzatılmıştı. Tatlıoğlu'nun kuvvet komutanlığında yaş haddini 72'ye çıkaran yeni düzenleme çerçevesinde görevine yine, uzatma yolu ile devam edebileceği belirtiliyor. Tatlıoğlu emekli edilirse yeline Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız'ın getirilebileceği iddia ediliyor.

GENERAL SAYISI ARTACAK

Geçen yılki YAŞ'ta 23 general ve amiral bir üst rütbeye terfi etmiş, 77 albay general ve amiralliğe yükselmişti. Ayrıca 34 general ve amiralin görev süresi bir yıl uzatılmıştı. Böylece general ve amiral sayısı 281'den 327'ye yükselmişti. Bu yıl, TSK Personel Kanunu'ndaki düzenlemeler çerçevesinde alınacak kararlarla 75 general ve amiral bir yıl daha aynı rütbede görevine devam edebilecek.

  • Yüksek Askeri Şura

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