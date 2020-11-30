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TSK'dan Azerbaycan ordusuna destek

Türk Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan ordusuna geri aldığı bölgelerde mayın temizleme desteği verecek.

AA30 Kasım 2020 Pazartesi 18:49 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 18:49
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Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları tarafından mayın/EYP temizliği yapılıp Azerbaycan ordusuna eğitim desteği verileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kara Kuvvetlerimizin mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha (METİ) ile patlayıcı madde keşif ve imha (PMKİ) timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan ordusuna destek sağlamaya başladı. METİ ve PMKİ timlerimiz hem mayın/EYP temizliği yapacak hem de Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek."

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