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TSK'dan Foça'daki yangına havadan destek: 4 helikopter görevde

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 4 helikopterle havadan müdahale edildiğini duyurdu.

AA14 Haziran 2025 Cumartesi 20:02 - Güncelleme:
TSK'dan Foça'daki yangına havadan destek: 4 helikopter görevde
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetlerimize ait bir CH-47 ve üç adet AS-532 tipi helikopterimiz ile İzmir'in Foça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına havadan destek sağladık." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, müdahale anlarına ilişkin görüntüler de yer aldı.

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