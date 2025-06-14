TSK'dan Foça'daki yangına havadan destek: 4 helikopter görevde

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetlerimize ait bir CH-47 ve üç adet AS-532 tipi helikopterimiz ile İzmir'in Foça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına havadan destek sağladık." ifadeleri kullanıldı.

Kara Kuvvetlerimize ait bir adet CH-47 ve üç adet AS-532 tipi helikopterimiz ile İzmir'in Foça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına havadan destek sağladık.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/m2YhB1Uakq — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 14, 2025

Paylaşımda, müdahale anlarına ilişkin görüntüler de yer aldı.