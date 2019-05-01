TSK'dan Irak kuzeyine hava harekatı
Irak kuzeyi Metina, Gara, Hakurk ve Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harektları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
- AA
Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Haftanin bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.
Harekatlarda, PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.