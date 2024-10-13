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Güncel

TSK'dan Irak'ın kuzeyinde PKK temizliği! Bir mağara daha boşaltıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, teröristlerin barınma ve saklanma amacıyla kullandıkları bir mağaranın daha temizlendiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

AA13 Ekim 2024 Pazar 16:55 - Güncelleme:
TSK'dan Irak'ın kuzeyinde PKK temizliği! Bir mağara daha boşaltıldı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde icra edilen operasyonda, teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan bir mağaranın daha teröristlerden temizlendiği belirtildi.

Mağarada yapılan arama tarama faaliyetinde ele geçirilen çok sayıda silah ve malzemenin kullanılamaz hale getirildiği belirtilen açıklamada, ele geçirilenler şöyle sıralandı:

"RPG-7 tanksavar silahı, AT-4 tanksavar silahı, 7.62 milimetre PKMS makineli tüfek, Zagros keskin nişancı tüfeği, 5 AK-47 piyade tüfeği, 6 el bombası, 15 RPG-7 roketatar mühimmatı, 13 sevk fişeği, Yaesu telsiz, 2 dinleme cihazı, 2 hilti, fotoğraf makinesi, 2 Kindle, güç kaynağı, 2 jeneratör, 2 termal silah dürbünü, lazer mesafe ölçme cihazı, dürbün, çeşitli silahlara ait mühimmat ve şarjörler."

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