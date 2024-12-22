TSK'dan Kuzey Irak'ta büyük başarı! Teröristlere ait mühimmat deposu tespit edildi

TSK'nın Kuzey Irak'ın kuzeyinde yaptığı arama tarama çalışmaları kapsamında PKK'lı teröristlere ait olduğu tespit edilen silah ve mühimmat deposu ortaya çıkarıldı. MSB'nin resmi X hesabından yaptığı paylaşımda ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri paylaşıldı.
MSB'nin paylaşımında şu bilgiler yer aldı:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki arama tarama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağarada; silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Ele geçirilenler şu şekilde:
- 1 adet termobarik lav silahı,
- 3 adet AK-47 piyade tüfeği ve 6 adet şarjörü,
- 553 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,
- 4 adet termal şemsiye,
- 4 adet savunma, 2 adet taarruz el bombası,
- EYP düzenekleri ve fünyeler,
- 1 adet M-16 piyade tüfeği dipçiği,
- 1 adet fotoğraf makinesi,
- 2 adet kindle,
- 3 adet radyo,
- 1 adet telefon,
- 1 adet gaz maskesi,
- Alpha-fire düzenekleri,
- Çeşitli ebatta aküler,
- Kesintisiz güç kaynağı,
- 2 adet 2.5 kilovat jeneratör,
- Örgütsel dokümanlar,
- Çok sayıda yaşam malzemesi ve tıbbi malzeme.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki arama tarama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağarada; silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 22, 2024
Ele geçirilenler şu şekilde:
- 1 adet termobarik lav silahı,... pic.twitter.com/7XktxwAB7E