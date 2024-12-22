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TSK'dan Kuzey Irak'ta büyük başarı! Teröristlere ait mühimmat deposu tespit edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Son operasyonda tespit edilen bir mağarada teröristlere ait mühimmat deposu ortaya çıkarıldı.

22 Aralık 2024 Pazar 16:10 - Güncelleme:
TSK'dan Kuzey Irak'ta büyük başarı! Teröristlere ait mühimmat deposu tespit edildi
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TSK'nın Kuzey Irak'ın kuzeyinde yaptığı arama tarama çalışmaları kapsamında PKK'lı teröristlere ait olduğu tespit edilen silah ve mühimmat deposu ortaya çıkarıldı. MSB'nin resmi X hesabından yaptığı paylaşımda ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri paylaşıldı.

MSB'nin paylaşımında şu bilgiler yer aldı:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki arama tarama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağarada; silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilenler şu şekilde:

- 1 adet termobarik lav silahı,

- 3 adet AK-47 piyade tüfeği ve 6 adet şarjörü,

- 553 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,

- 4 adet termal şemsiye,

- 4 adet savunma, 2 adet taarruz el bombası,

- EYP düzenekleri ve fünyeler,

- 1 adet M-16 piyade tüfeği dipçiği,

- 1 adet fotoğraf makinesi,

- 2 adet kindle,

- 3 adet radyo,

- 1 adet telefon,

- 1 adet gaz maskesi,

- Alpha-fire düzenekleri,

- Çeşitli ebatta aküler,

- Kesintisiz güç kaynağı,

- 2 adet 2.5 kilovat jeneratör,

- Örgütsel dokümanlar,

- Çok sayıda yaşam malzemesi ve tıbbi malzeme.

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