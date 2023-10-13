"Ateş Serbest-2023" faaliyetinin Seçkin Gözlemci Günü, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Kemal Kadıoğlu ile Milli Savunma Bakan Yardımcıları ve ordu komutanlarının da katılımıyla Polatlı'daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirildi.

TSK'nın ateş gücünü göstererek caydırıcılık sağlamayı, envanterindeki silahların hedefteki etkisini göstermeyi ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmeyi amaçlayan müşterek faaliyete, kuvvet komutanlıkları ve Özel Kuvvetler Komutanlığından 963 personel katıldı.

F-16 savaş uçakları ve ATAK taarruz helikopterleri ile 42 silah ve silah sisteminin kullanıldığı faaliyet, "Ateşin Gücü" sloganıyla yapıldı.

Hava Kuvvetlerimizin kahraman pilotları da F-16 savaş uçakları ile katıldığı Ateş Serbest Faaliyeti'nde hedefleri tam merkezden vurarak imha etti. #AteşSerbest ���� pic.twitter.com/niGlEaV8dF — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 13, 2023

Faaliyette, SAR 762 MT makineli tüfek, KN-12 uzman nişancı tüfeği, KARGU vurucu insansız hava aracı, BORAN hafif çekili obüs, HİSAR A alçak irtifa ve HİSAR O orta irtifa hava savunma sistemleri ilk kez sergilendi. Bunlardan SAR 762 MT makineli tüfek, KN-12 uzman nişancı tüfeği ile AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ilk kez atış faaliyetinde kullanıldı.

- HEDEFLER BAŞARIYLA İMHA EDİLDİ



Faaliyet, Bakan Güler'in, tatbikat bölgesindeki yerini almasının ardından "Ateş Serbest 2023 faaliyetini başta yurt içi ve sınır ötesinde devam eden harekatlarda görev alan şanlı ordumuza, vatan savunmasında kanını ve canını esirgemeyen aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize ithaf ediyoruz." anonsuyla başladı.

İlk olarak, Pençe serisi dahil birçok harekatta etkin kullanılan yerli üretim milli piyade tüfek atışlarının gerçekleştirildiği faaliyette, keskin nişancıların 600 metre ve bir kilometre mesafedeki küçük cam hedeflere yaptıkları isabetli atışlar, protokol üyelerince beğeniyle takip edildi.

Atışlarda, yerli üretim KNT-76 ve Bora-12 keskin nişancı tüfekleri de kullanıldı.

"Tek atış, tek vuruş" sloganıyla yapılan keskin nişancı atışları sonrasında makineli tüfek atışları gerçekleştirildi.

İstihkam birlikleri tarafından mayınlı sahalardan geçit açılması görevinin yerine getirilmesinden sonra uçaksavar, zırhlı personel taşıyıcı üzerine monte edilen Sarp silah sistemleri ve bomba atar atışlarına geçildi.

Daha sonra hareket halindeki tank takımı, önce duran, ardından hareketli hedefleri ateş altına aldı. Sonrasında zırhlı muharebe araçlarındaki toplar hedefleri vurdu. Hedeflerin tam isabetle imha edildiği atışları, tanksavar atışları izledi.

Kahraman Tankçılarımız, Ateş Serbest Faaliyeti'nde hedefleri uzak mesafeden tam isabetle vurdu! #AteşSerbest���� pic.twitter.com/nkKPrfiHh9 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 13, 2023

- KORNET FÜZESİNDEN "NOKTA ATIŞI"



Yerli ve milli hava savunma sistemi KORKUT ile yapılan atışlarla, tehdit unsuru simülatörü olarak üretilen hedef uçak "Cengaver" etkisiz hale getirildi.

Faaliyet sahasındaki tankların, sis havanları kullanarak mevziler arasında gerçekleştirdiği hareketin ardından yaklaşık 5 bin metredeki hedefe Kornet füzesiyle "nokta atışı" yapıldı.

Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli tarafından kullanılan Kargu kamikaze drone tarafından, belirlenen hedefe saldırı gerçekleştirildi.

Havan ve obüs bataryalarının hedef bölgelerini ateş altına almasının ardından faaliyette, "dünyanın en iyi kundağı motorlu obüslerinden" olarak nitelendirilen yerli üretim Fırtına obüslerinin atışlarına geçildi. Fırtına obüslerinin hedeflerini "hedefte zaman" anlayışı ile tam isabetle vurması sonrasında Skorsky helikopterleri topları ve CH-47 Chinook nakliye helikopterleri, mühimmat dolu konteynerleri alana taşıdı.

Faaliyet sahasına havadan taşınan topların hedeflere yönelik yaptığı "görerek atışın" sonrasında 12 obüs tarafından tesir atışı gerçekleştirildi.

UMTAS cirit paletli zırhlı tanksavar aracı üzerinden Cirit füzesi atışıyla hedef tam isabetle vuruldu.

Atışların aynı anda hedefe düşmesiyle başarıyla gerçekleştirilen atışın sonrasında "gökyüzünün çelik kartalları, icra edilen operasyonlarda teröristlerin korkulu rüyası" olarak nitelendirilen ATAK taarruz helikopterinden oluşan helikopter taburu faaliyet alanına geldi.

Ateş Serbest 2023 Faaliyeti'nde Kara Kuvvetlerimizin Atak helikopterleri de hedefleri tam isabetle imha etti. #AteşSerbest ���� pic.twitter.com/ggBlyJtMX4 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 13, 2023

Yerli ve milli üretim taarruz helikopterlerinden, yerli ve milli üretim füze atışları yapıldı.

Hedeflerin tam isabetle imhasının ardından faaliyet sahasına, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı iki F-16 uçağı geldi. Uçaklar, "dalışlı atış" yaparak hedefleri etkisiz hale getirdi.

Milli ve özgün olarak geliştirilen AKINCI TİHA da 23 bin feet yükseklikten iki hedefi MAM-T ve MAM-L mühimmatlarıyla imha ederek verilen görevi başarıyla tamamladı.