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  • TSK'dan Pençe-Kilit bölgesinde PKK avı: Teröristler için hiçbir yer güvenli değil
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TSK'dan Pençe-Kilit bölgesinde PKK avı: Teröristler için hiçbir yer güvenli değil

MSB, resmi X hesabından 'Teröristler için hiçbir yer güvenli değil' başlığıyla Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde PKK'lıları etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

13 Ekim 2024 Pazar 13:07 - Güncelleme:
TSK'dan Pençe-Kilit bölgesinde PKK avı: Teröristler için hiçbir yer güvenli değil
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MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi."

  • pençe kilit
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