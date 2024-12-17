İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2024 Salı / 16 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9922
  • EURO
    36,756
  • ALTIN
    2970.2
  • BIST100
    9994.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

TSK'dan terör örgütüne darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Pençe-Kilit Harekat bölgesinde yürüttüğü arama tarama faaliyetleri kapsamında tespit edilen teröristlerin barınak ve sığınma alanında silah, mühimmat ve askeri teçhizat ele geçirildi.

IHA17 Aralık 2024 Salı 14:31 - Güncelleme:
TSK'dan terör örgütüne darbe
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı, TSK tarafından, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından barınmak ve sığınmak amacıyla kullanılan bir mağara tespit edildiğini duyurdu.

Tespit edilen mağarada; çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hâle getirildi.

Mağarada yapılan aramalarda 1 adet SA-16 Igla hava savunma füzesi, 2 adet AT-4 tanksavar silahı füzesi, 1 adet Konkurs tanksavar füzesi, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet tüfek tipi bombaatar, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 3 adet el bombası, çok sayıda 7.62 mühimmat ve Doçka mühimmatı, 7 adet EYP düzeneği, 1 adet Konkurs dürbünü ve yönlendirme kumandası, 1 adet PTZ kamera, 2 adet RPG-7 roketatar dürbünü, 3 adet silah üstü gündüz görüş dürbünü, 2 adet el dürbünü, 2 adet anemometre/rüzgâr ölçer, 3 adet lazer mesafe ölçer, 2 adet lazer işaretleyici, 8 adet Yaesu telsiz, 1 adet pusula, 1 adet GoPro kamera, 1 adet fotoğraf makinesi ve tripodu, 3 adet muhtelif alıcı, 1 adet hilti, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet televizyon ele geçirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.