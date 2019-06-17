TSK'dan Gelibolu'da 'Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı'
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 'Tabur Görev Kuvveti Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı' gerçekleştirildi.
- AA
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "2'nci Kolordu Komutanlığı Kıtalı Komuta Yeri ve Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Tabur Görev Kuvveti Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı"nın, Gelibolu'nun Kavakköy beldesinde başarıyla icra edildiği belirtildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.