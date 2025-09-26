İSTANBUL 23°C / 17°C
TSKGV'den anlamlı paylaşım: Hikayemiz, büyük Türk milletinin destansı yolculuğudur

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının 38. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Yıl dönümüne ilişkin TSKGV'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, 'Bizim hikayemiz, büyük Türk milletinin bağımsızlık aşkının, birlik ve beraberliğinin, teknoloji ve inovasyonla harmanlanmış destansı bir yolculuğudur.' ifadelerine yer verildi.

26 Eylül 2025 Cuma 16:17
TSKGV'den anlamlı paylaşım: Hikayemiz, büyük Türk milletinin destansı yolculuğudur
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın kuruluşunun 38. yıl dönümü kutlandı.

TSKGV'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

Biz ve milletimiz... Milyonlarca kişilik bir vakfız...

Sevincimiz de birdir bizim, gururumuz da...

Hep birlikte başarır, hep birlikte kutlarız.

Çünkü bizim hikayemiz, büyük Türk milletinin bağımsızlık aşkının, birlik ve beraberliğinin, teknoloji ve inovasyonla harmanlanmış destansı bir yolculuğudur.

Bu yolculuğun mimari sizsiniz, teminatıysa biz.

