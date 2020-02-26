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Güncel

TSK'nın yardım malzemesi taşıyan 2 nakliye uçağı Van'a ve Ağrı'ya gönderildi

MSB: Van'da meydana gelen deprem dolayısıyla Sağlık Bakanlığı personeli ve ihtiyaç duyulan sağlık malzemesi, Ankara'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 2 nakliye uçağı ile Van'a ve Ağrı'ya gönderildi.

26 Şubat 2020 Çarşamba09:09 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 09:11

MSB: Van’da meydana gelen deprem dolayısıyla Sağlık Bakanlığı personeli ve ihtiyaç duyulan sağlık malzemesi, Ankara’dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 2 nakliye uçağı ile Van’a ve Ağrı’ya gönderildi.

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