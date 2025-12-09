''TSK'nın 3 koldan Suriye'ye girdiği'' iddialarına cevap

Resmi kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzey bölgelerine yönelik harekâtı hakkında söz konusu operasyonların olağan güvenlik tedbirleri kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, TSK'nın önceki gece 3 koldan Suriye'ye girdiği iddialarını Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarına sordu.

Yiğitel'in Akşam Gazetesi'nde yayımlanan haber/analizi şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) önceki gece 3 koldan Suriye'nin Afrin, Rasulayn ve Halep'in kuzeyine girdiği iddialarını Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarına sordum.

Aldığım cevap, "Rutin faaliyetler, yeni bir şey yok" oldu.

Sosyal medyada yer alan görüntüleri de görünce Suriye'deki güvenlik kaynaklarıma da sordum. Kaynaklardan aldığım bilgi de işin rutin olduğu yönündeydi. Ancak bir farkla. Bu kaynaklar, "TSK'nın üslendiği bölgeleri olası provokasyonlara karşı tahkim ettiği" vurgusunda bulundu.

Bu cümleden aklıma son zamanlarda SDG lideri Mazlum Abdi'nin açıklamaları geldi. En son İsrail medyasına verdiği mülakatta, 10 Mart anlaşmasının gereklerini yerine getirmekte pek de istekli görünmüyordu. Güvenlik güçlerinin bu açıklaması bana "Ayağını denk al mı deniyor acaba" dedirtti.